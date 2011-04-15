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22/03/2018
10:41

Ралли на нефтяном рынке заставило инвесторов забыть об осторожности из-за ФРС

Цены на нефть Brent взлетели до уровня выше $69 за баррель, благодаря неожиданному сокращению запасов энергоресурсов в США по итогам недели (Минэнерго, API) и перебоев в поставках на Ближнем Востоке, что говорит в пользу достоверности прогноза ОПЕК о восстановлении баланса нефтяного рынка во 2К18-3К18. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Глобал Маркетс Марка Брэдфорда.

ФРС подняла ключевую ставку до 1.5-1.75%, отметив улучшение экономических показателей (регулятор повысил прогноз роста ВВП в 2018 году до 2.7% с 2.5%, и в 2019 году до 2.4% с 2.1%). Повышение было полностью ожидаемым, однако позитивная риторика по динамике роста оставляет возможность для более агрессивной монетарной политики: базовый сценарий предполагает три повышения ставки в этом году, однако дальнейшее улучшение конъюнктуры может привести к еще одному. На данный момент четвертое повышение - по большей части спекуляции, и ход торгов будет зависеть от движения нефтяных цен.

Ралли на нефтяном рынке заставило инвесторов забыть об осторожности из-за ФРС. Цены на Brent пробили вверх отметку $69 за баррель, отправив на второй план опасения по поводу монетарной политики ФРС. По всей видимости, инвесторы вернутся к этой теме позже. Поддержку позитивным настроениям оказали сообщения о том, что европейские лидеры не планируют введения новых санкций, в то время как объявление о повышении коэффициента дивидендных выплат Сбербанка вызвало интерес к его бумагам и способствовало росту индексов.

Российские макроданные также не разочаровали: реальные зарплаты превысили ожидания (+9.7% г/г против прогноза 6.0%), уровень безработицы сократился до 5% с 5.2%, при этом оборот розничной торговли оказался слабее прогнозов (+1.8% против 2.8% в январе).

"AK&M" от 22.03.2018
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