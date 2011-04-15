Рубль завершил ростом второй день подряд, причем приличным. Доллар просел почти на 1%, приблизившись к уровню 57 руб., который станет следующей восходящей целью нашей валюты. Основной позитив пришелся с рынка нефти, где котировки Brent взлетели к максимумам начала февраля, набрав за торговые сутки более 3.5%, комментирует ситуацию на рынке аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.



Рублю не пришлось прилагать много усилий для реализации дальнейшего восстановления. Он просто следовал за нефтяным ралли, получая дополнительный толчок со стороны ослабления доллара, и все это подпитывается сейчас налоговым периодом в РФ. Под воздействием этих мощных факторов наша валюта смогла абстрагироваться от геополитических передряг. Впрочем, и с этого фронта пришли позитивные сигналы - Европа дала понять, что пока не собирается вводить новые санкции в отношении Москвы из-за дела Скрипаля.



Сегодня восходящее движение рубля продолжится, по крайней мере, в первой половине дня. Итоги вчерашнего заседания ФРС сильно разочаровали быков по доллару, который упал по всему спектру рынка. Рынки надеялись на повышение прогноза по ставкам на текущий год, но регулятор этого не сделал, чем спровоцировал массовые распродажи "американца". На открытии пара доллар/рубль будет отыгрывать этот фактор и с легкостью готова занырнуть под отметку 57 руб., тем более что нефть удерживается вблизи максимумов. К концу сессии не исключен частичный откат на фоне фиксации прибыли в преддверии завтрашнего заседания Банка России.





"AK&M" от 22.03.2018