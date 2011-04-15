Ингосстрах принимает заявления от пассажиров, пострадавших в результате ДТП в Томской области

СПАО "Ингосстрах" принимает заявления от пассажиров автобуса, пострадавших в результате ДТП, произошедшего 21 марта в Томской области. Об этом говорится в сообщении компании.



По информации СМИ, ДТП произошло на 157-м километре томской трассы в районе населённого пункта Елизарьево (Кривошеинский район). Рейсовый автобус KIA, следовавший по маршруту "Колпашево – Томск", столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате ДТП пострадали 14 пассажиров автобуса, среди которых 11 детей, оба водителя погибли.



Гражданская ответственность компании-перевозчика застрахована в СПАО "Ингосстрах" по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП). Срок действия договора – с 31 марта 2017 года по 30 марта 2018 года.



Ингосстрах готов в полном объёме исполнить свои обязательства в соответствии с российским законодательством.



Согласно действующему законодательству выплаты по ОСГОП составляют 2.025 млн руб. на случай гибели пассажира, до 2 млн руб. на случай причинения вреда здоровью.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



"Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 22.03.2018