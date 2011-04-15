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22/03/2018
14:44

ФАС одобрила ходатайство Alliance Rostec Auto B.V. о покупке более 75% акций АвтоВАЗа

ФАС одобрила ходатайство Alliance Rostec Auto B.V. о покупке более 75% акций АвтоВАЗа, следует из материалов ведомства.

Ведомство отмечает, что сделка не приведёт к ограничению конкуренции.

Alliance Rostec Auto B.V. - совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и альянса Renault-Nissan. Alliance Rostec Auto B.V. является основным акционером АвтоВАЗа.

Чистый убыток группы "АвтоВАЗ" по МСФО в 2017 году сократился в 4.63 раза до 9.662 млрд руб. с 44.779 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 22.02% до 225.648 млрд руб. со 184.931 млрд руб., операционный убыток уменьшился в 63.16 раза до 643 млн руб. с 40.61 млрд руб., убыток до налогообложения - в 4.78 раза до 10.063 млрд руб. с 48.057 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в 2017 году сократился в 2.86 раза до 12.384 млрд руб. с 35.467 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 23.08% до 233.826 млрд руб. со 189.974 млрд руб., убыток от продаж уменьшился в 15.07 раза до 1.176 млрд руб. с 17.726 млрд руб., убыток до налогообложения - в 2.74 раза до 13.485 млрд руб. с 36.946 млрд руб.



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