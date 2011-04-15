Д.Медведев утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Правительство РФ утвердило индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1.029. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В соответствии с законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.



Прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 год составил 8.081 тыс. руб., за 2017 год - 8.315 тыс. руб.



При индексации социальных пенсий также повышаются пенсии отдельным категориям граждан (военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из числа работников лётно-испытательного состава и другие категории граждан).



Индексация коснётся 3.9 млн пенсионеров, в том числе 3.1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии.



Одновременно будут повышены другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.



Расходы на проведение с 1 апреля 2018 года индексации размеров социальных пенсий, других социальных выплат составят 9.6 млрд руб. до конца года.





"AK&M" от 22.03.2018