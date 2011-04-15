Темпы реализации ФЦП и ФАИП в 2017 году выросли, М.Орешкин

По большинству основных показателей темпы реализации ФЦП и ФАИП по итогам 2017 года выше темпов прошлого года. В лучшую сторону изменилась динамика своевременного завершения строительством объектов ФАИП. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании Правительства РФ., свидетельствует сообщение министерства.



В 2017 году работа велась по 37 ФЦП. "В установленные сроки было завершено строительство 281 объекта из 408. Это почти 69%. Для сравнения, в 2016 году данный показатель составлял 60.5%", - сказал М.Орешкин.



Министр отметил, что проблема роста количества незавершенных объектов в последнее время активно решается. Проведена инвентаризация, в результате которой выявлено 28 тыс. таких объектов. Был усилен контроль за ходом строительства, регулярно проводились совещания с госзаказчиками. В итоге доля законченных в срок объектов увеличилась.



"Однако без активного участия ведомств - главных распорядителей бюджетных средств окончательно решить проблему невозможно", - подчеркнул глава Минэкономразвития. - Именно они должны определить, что делать с этими объектами: списывать или достраивать".



Министр также рассказал о реализации пилотных госпрограми. С 2018 года на принципы проектного управления переведены 5 госпрограмм - "Здравоохранение", "Сельское хозяйство", "Образование", "Транспорт", "Жилищно-коммунальное хозяйство". В госпрограммы погружены мероприятия, которые раньше выполнялись в рамках ФЦП.





"AK&M" от 22.03.2018