Правление Газпрома одобрило отчёт о ходе реализации за 2017 год программы инновационного развития

Правление ПАО "Газпром" одобрило отчёт о ходе реализации за 2017 год программы инновационного развития компании до 2025 года. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Было отмечено, что Газпром ведёт последовательную целенаправленную работу по повышению эффективности инновационной деятельности. Действенным инструментом для определения основных задач и направлений работы в этой сфере является Программа инновационного развития до 2025 года. Её реализация вносит весомый вклад в устойчивое и эффективное развитие Газпрома.



Большое внимание уделяется выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и предынвестиционных исследований. На эти цели компания ежегодно направляет значительный объём средств. Только в 2017 году он составил 8.2 млрд руб. В прошлом году на объектах Группы Газпром внедрено более 325 результатов НИОКР, ожидаемый экономический эффект — свыше 310 млрд руб.



Газпром совершенствует корпоративную систему управления интеллектуальной собственностью. В частности, разрабатывается Патентная стратегия ПАО "Газпром" до 2025 года. Она позволит оптимизировать работу компании в области правовой охраны создаваемых технических и технологических решений. "Газпром" ведёт активную патентную работу. Например, в 2017 году компания получила более 200 патентов и подала свыше 250 новых заявок.



Программа инновационного развития ПАО "Газпром" до 2025 года была утверждена в июне 2016 года. Основная цель Программы — постоянное повышение технологического и организационного уровня развития компании для поддержания позиций глобальной энергетической компании и надежного поставщика энергоресурсов.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.





"AK&M" от 22.03.2018