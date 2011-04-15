АЛРОСА представила новую редакцию принципов ALROSA ALLIANCE

АЛРОСА утвердила в новой редакции "Принципы ALROSA ALLIANCE по ответственному ведению бизнеса", разработанные в целях укрепления доверия между компанией и её клиентами-участниками ALROSA ALLIANCE, а также в рамках развития корпоративных стандартов работы и соответствия лучшим практикам в алмазно-бриллиантовой отрасли. Об этом говорится в сообщении компании.



Принятые правки и обновления в тексте документа уточняют ряд положений, не меняя добровольного характера исполнения Принципов.



В частности, новая редакция Принципов учитывает положения Кодекса ответственных практик Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (RJC). Расширены руководящие принципы по предотвращению и минимизации негативного воздействия на окружающую среду и управлению экологическими рисками в соответствии с рекомендациями RJC.



Новые положения документа призывают участников ALROSA ALLIANCE заявлять о происхождении приобретаемых у АЛРОСА алмазов, по возможности акцентируя их российское, природное и неконфликтное происхождение, а также то, что они добыты при полном соблюдении ответственных практик ведения бизнеса.



В новой редакции также содержатся ссылки на актуальную российскую и международную отраслевую терминологию, и рекомендации участникам по ее использованию, определения и классификация алмазов/бриллиантов, закрепленные в международном стандарте ISO 18323:2015 "Ювелирные изделия. Потребительское доверие к алмазно-бриллиантовой отрасли", "Алмазной книге" Всемирной конфедерации ювелиров и Руководстве по алмазной терминологии, разработанном при поддержке 9 ведущих международных отраслевых организаций, в том числе Ассоциации производителей алмазов (DPA).



"АЛРОСА, как компания, реализующая большую часть алмазного сырья по долгосрочным контрактам, заинтересована в построении доверительных отношений со своими клиентами. Принципы призваны повышать это доверие и основаны на опыте внедрения лучших мировых практик ведения бизнеса. Сегодня у нас подписаны долгосрочные контракты с 65 компаниями в рамках нового трехлетнего периода - все они включены в ALROSA ALLIANCE, а значит являются надежными и проверенными участниками мирового алмазно-бриллиантового рынка", - сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.



"Принципы ALROSA ALLIANCE по ответственному ведению бизнеса" являются неотъемлемой частью соглашения об использовании товарных знаков ALROSA ALLIANCE, право на заключение которых предоставляется долгосрочным клиентам алмазного сырья для идентификации их принадлежности к кругу надёжных покупателей.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению со 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.



"AK&M" от 22.03.2018