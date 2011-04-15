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22/03/2018
16:09

ВВП РФ в феврале увеличился на 1.5%, Минэкономразвития

ВВП РФ в феврале 2018 года, по оценке Минэкономразвития, увеличился на 1.5% год к году. Рост ВВП за январь, по уточненной оценке, составил 1.9% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют материалы министерства.

Вклад промышленных видов деятельности в рост ВВП снизился до 0.4 п. п. в феврале с 0.6 п. п. в январе. Совокупный вклад других базовых видов деятельности оценивается на уровне 0.1 п. п. (0.3 п. п. в январе). Рост грузооборота транспорта ускорился до 1.8% г/г (1.1% г/г), в то время как темпы роста оптовой и розничной торговли, по оценке, снизились до 0.9% г/г (1.8% г/г).

Строительство, как и месяцем ранее, продемонстрировало околонулевую динамику. По оценке Минэкономразвития, существенный положительный вклад в рост ВВП продолжают вносить небазовые отрасли, в том числе операции с недвижимым имуществом, аренда и сектор услуг.

Позитивная динамика наблюдается и в финансовой отрасли, где негативный эффект от снижения общего уровня ставок в экономике компенсируется продолжающимся устойчивым ростом объема кредитования.


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