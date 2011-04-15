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22/03/2018
17:09

Telenor продаст активы в Центральной и Восточной Европе на 2.8 млрд евро

Telenor заключила соглашение о продаже своих активов в Центральной и Восточной Европе компании PPF Group. Об этом говорится в пресс-релизе Telenor.

Сумма сделки составит 2.8 млрд евро (около 27 млрд норвежских крон) по критерию стоимости предприятия. Таким образом, стоимость актива оценена в 6.4 показателя EBITDA за 2017 год.

В рамках сделки стороны договорились об отложенном платеже: сумма в 400 млн евро будет выплачиваться четырьмя траншами на протяжении 4-летнего периода.

Сделка включает мобильные активы в Венгрии, Болгарии, Черногории и Сербии, находящиеся под полным контролем Telenor, а также оператор технологических услуг Telenor Common Operation. По состоянию на 2017 год на эти активы приходилось более 9 млн пользователей, 11.8 млрд норвежских крон выручки (9% общей выручки группы) и 4.1 млрд норвежских крон EBITDA (8% от общего уровня).

Совет директоров Telenor принял решение о вынесении на годовое общее собрание акционеров (ГОСА) вопрос о распределении специальных дивидендов в размере 4.4 норвежской кроны за акцию после успешного завершения сделки. Вместе с регулярными дивидендами, которые за 2017 год составят 8.1 норвежской кроны за акцию, компания выплатит около 19 млрд норвежских крон в виде дивидендов.

Ожидается, что сделка будет завершена в III квартале 2018 года после получения необходимых разрешений контролирующих органов.

Группа PPF - крупнейшая частная инвестиционная группа в Центральной и Восточной Европе, управляющая активами стоимостью около 35 млрд евро. PPF инвестирует в различные отрасли экономики, в том числе банковский сектор, потребительское кредитование, недвижимость, добычу полезных ископаемых и телекоммуникации.

Telenor Group - глобальный оператор телекоммуникационных услуг, обслуживающий 178 млн клиентов в 12 странах Скандинавии, Центральной и Восточной Европы и Азии.



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