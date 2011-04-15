"М.Видео" купит "Эльдорадо" за 45.5 млрд руб.

"М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45.5 млрд руб., говорится в сообщении "М.Видео".



Обе компании входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева (в ПАО "М.Видео" ей принадлежит 57,7% акций, в "Эльдорадо" - 100% долей).



"Сумма сделки составит до 45.5 млрд руб., не включая кредитные обязательства ООО "Эльдорадо", что соответствует справедливой рыночной оценке на основе дисконтированных денежных потоков, проведенной аудитором из числа "большой четвёрки". В рамках реализации сделки ООО "М.Видео Менеджмент" привлечёт кредит в размере порядка 40 млрд руб. и использует собственные свободные средства. Кредитный портфель объединенной компании после завершения сделки ожидается на уровне 47 млрд руб", - говорится в сообщении.



Показатель чистого долга к EBITDA объединенной компании составит 1.5х к концу 2018 года. "М.Видео" нацелена на планомерное снижение долговой нагрузки благодаря соблюдению высокой финансовой дисциплины и увеличенному денежному потоку объединенного бизнеса и сокращение соотношение чистого долга к EBITDA к концу 2020 года до 0.5х.



Команда менеджмента во главе с основателем бизнеса и президентом "М.Видео" Александром Тынкованом и главным исполнительный директором Энрике Фернандесом продолжит управлять объединенной компанией и сосредоточится на процессе интеграции и создании на базе "М.Видео" одного из ведущих игроков на рынке электроники в мире.



Ожидается, что совместная выручка компании к 2022 году составит более 450 млрд руб., что позволит группе стать одной из крупнейших публичных компаний в своем секторе, и, увеличив показатель EBITDA margin до более чем 6%, войти в тройку лучших игроков на мировом рынке бытовой техники и электроники по эффективности, чьи акции торгуются на бирже. Объединенная компания планирует создать единое юридическое лицо, сохранив при этом два бренда и конкурирующие сети.



ПАО "М.Видео" выносит условия о приобретении ООО "Эльдорадо" на голосование ВОСА, которое пройдёт 13 апреля 2018 года. В рамках действующего законодательства миноритарные акционеры, не согласные со сделкой или не принявшие участие в голосовании, имеют право предъявить собственные акции к выкупу. Цена выкупа определена Советом директоров ПАО "М.Видео" в размере 401 руб. на одну обыкновенную акцию.



ПАО "М.Видео" (ИНН 7707602010) - российская розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники, осуществляет свою деятельность с 1993 года. Общее число магазинов сети по итогам первого полугодия 2016 года составляет 382, М.Видео работает в 162 городах по всей России.



Чистая прибыль М.Видео по МСФО за 2016 год выросла на 22% до 5.546 млрд руб. с 4.547 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13.3% до 183.219 млрд руб. со 161.691 млрд руб.



Компания "Эльдорадо" - российская сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома. География присутствия компании охватывает 200 городов и насчитывает более 400 магазинов в разных регионах РФ. Наряду с этим "Эльдорадо" активно развивает транснациональный франчайзинг в ряде стран: Киргизия, Молдова, Армения. Акционер "Эльдорадо" ? ПФГ "САФМАР Михаила Гуцериева.



Группа "Сафмар" является одной из крупнейших промышленно-финансовых групп в России. В ее состав входят нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие холдинги, угольные, калийные компании, строительные корпорации, логистические и гостиничные комплексы, торговые, офисные центры. Группа "Сафмар" владеет активами в финансовой сфере: банками, страховыми и лизинговыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами.



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