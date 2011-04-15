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22/03/2018
17:34

Структура Альфа-банка купила блокпакет акций франчайзи Sbarro в РФ

Дочерняя структура Альфа-Банка приобрела блокирующий пакет акций компании HoReCa Band Group Ltd. — российского мастер-франчайзи сети ресторанов Sbarro. Величина пакета и сумма сделки не раскрывается, говорится в сообщении банка.

Инвестиции будут направлены на развитие бизнеса компании и открытие новых ресторанов под брендом Sbarro. Они позволят реализовать амбициозную программу по увеличению действующих ресторанов под брендом Sbarro до 300 точек в течение следующих десяти лет.

HoReCa Band Group Ltd. в конце 2017 года перезапустила бренд Sbarro в России, получив эксклюзивную мастер-франшизу и открыв два ресторана в обновленном формате "Pizza Centric Ultra" в московских ТРЦ "Columbus" и ТРЦ "Ривьера". До конца текущего года планируется открытие двух десятков ресторанов в Москве и крупнейших городах России.

"Несмотря на непростую ситуацию в российской экономике, рестораны фаст-фуда и особенно сегмент пиццы показали в последние годы хороший рост и имеют большой потенциал дальнейшего развития, — отметил Дэвид Карам, СЕО американской SBARRO LLC — мы уверены, что новый российский мастер-франчайзи при поддержке Альфа-Банка вернет "SBARRO" лидирующую позицию на российском рынке".

Компания SBARRO LLC была основанная в 1956 г. в Нью-Йорке, США. В настоящее время под брендом "SBARRO" работает более 800 ресторанов в 30 странах мира.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.

Чистая прибыль группы "Альфа-Банк" за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла в 2.7 раза до $436 млн.

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