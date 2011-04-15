ФАС возбудила дело в отношении аэропорта "Шереметьево", говорится в сообщении антимонопольной службы.



Аэропорт подозревается в создании дискриминационных условий для таксомоторных парков на первую линию. Аналогичное дело уже возбуждено в отношении аэропорта "Домодедово".



В ФАС поступило обращение мэра Москвы и губернатора Подмосковья о возможном ограничении конкуренции в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".



Также Правительство РФ поручило ФАС принять меры антимонопольного реагирования на сложившуюся ситуацию в аэропортах Московского авиационного узла.



ФАС выдала аэропортам предупреждения относительно недопустимости ограничения конкуренции. По мнению Правительства Москвы, ситуация в аэропорту "Шереметьево" с момента выдачи ему предупреждения не изменилась, подчёркивает антимонопольное ведомство.



Комиссия ФАС проведёт всестороннее рассмотрение дела в отношении аэропорта и установит наличие или отсутствие нарушений закона "О защите конкуренции".



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).





"AK&M" от 22.03.2018