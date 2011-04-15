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23/03/2018
11:48

ЦБ РФ выявил признаки вывода активов из банка "Арсенал"

Временная администрация банка "Арсенал" выявила сделки, направленные на вывод активов из кредитной организации. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

"В ходе проведения обследования выявлены сделки, направленные на вывод активов путем выдачи ссуд заемщикам, имеющим сомнительную платежеспособность либо не обладающим способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму более 160 млн руб.", - говорится в сообщении.

По оценке временной администрации, стоимость активов КБ "Арсенал" не превышает 408.5 млн руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 529.8 млн руб.

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Арсенал" 21 сентября 2017 года.

Арбитражный суд Москвы 12января 2018 принял решение о признании банка банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".


"AK&M" от 23.03.2018
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