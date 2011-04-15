Дайджест газеты "Ведомости" от 23 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 23 марта 2018 года.





ЗАЯВЛЕНИЕ "ВЕДОМОСТЕЙ" О РАБОТЕ С ДЕПУТАТАМИ ГОСДУМЫ



Журналисты отказываются от общения с Леонидом Слуцким и членами комиссии по этике.



Если права граждан защищаются избирательно, если депутатам позволено пренебрегать достоинством и безопасностью людей в расчете на корпоративную солидарность Госдумы, значит, в зоне риска оказываются права всех - не только журналистов.



Редакция считает отныне невозможными взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме. Журналисты "Ведомостей" отказываются от личного общения с ними. Редакция оставляет за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами. Во всех случаях, когда закон о средствах массовой информации предписывает сотрудникам редакции обратиться к этим депутатам с официальным запросом, он будет направлен их представителям.





КОНТРАКТНАЯ БОЛЕЗНЬ



Антимонопольная служба заподозрила Минздрав в сговоре с дистрибутором. Речь идет о контрактах на 8 млрд руб.



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела внеплановую проверку Минздрава и выявила признаки нарушения закона "О защите конкуренции", сообщил "Ведомостям" источник. Информацию через пресс-службу подтвердил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.



По данным ФАС, Минздрав мог создать одному из крупнейших российских дистрибуторов и производителей лекарств - группе компаний "Р-фарм" Алексея Репика - преимущества при закупке лекарств. ФАС сообщает, что это препараты против вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, а также другие антивирусные и антибактериальные препараты. В 2017 г. "Р-фарм" нарушил 19 контрактов на госзакупки, рассказал источник.





БОЛЬНЫЕ, НО ОБРАЗОВАННЫЕ



Россияне готовы экономить на здоровье, но не на образовании: спрос на медицину при росте цен на нее падает, а на образование - растет.



Такую особенность поведения россиян в кризис обнаружили экономисты "ВТБ капитала" на основе данных проведенного Росстатом в 2003-2016 гг. исследования бюджетов домохозяйств. На товары и услуги россияне тратят около 74% своих денежных доходов.



Распределяют расходы они по-разному: сельские жители и горожане с небольшими доходами более 30% из них тратят на еду, тогда как обеспеченные горожане - лишь 21%, а на непродовольственные товары - 27%.



Но в случае внезапного скачка цен население меняет потребление. Меньше всего люди готовы сокращать потребление еды, алкоголя и транспортных услуг. При росте цен на алкоголь на 1% россияне снижают его потребление лишь на 0.3%.





СТАРЫЙ КРЕДИТ С НОВЫМ ЛИЦОМ



ЦБ дал Азиатско-Тихоокеанскому банку еще немного времени, чтобы пополнить капитал и сменить акционера.



Рассрочка, которую Центробанк предоставил Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ) на резервирование кредита рухнувшей дочке "М2М прайвет банк", истекала к 2018 г. Однако АТБ не успел, рассказали "Ведомостям" источники. По словам двух собеседников "Ведомостей", за прошлый год банк создал резервы примерно под 80% кредита.



В начале года АТБ просил ЦБ продлить рассрочку и на прошлой неделе регулятор согласился, но не надолго - зарезервировать кредит АТБ должен к началу апреля, говорят два собеседника "Ведомостей".Создание всего резерва заставит АТБ пополнить капитал, на чем также настаивает регулятор. Еще одно требование, на котором также настаивает ЦБ, - сменить акционеров, крупнейшим из которых был Андрей Вдовин.





АВТОЗАВОДЫ ВЫХОДЯТ В 3D



Российские автозаводы осваивают 3D-принтеры: с их помощью изготовляют детали для конвейеров и прототипы автокомпонентов.



В 2017 г. мировой рынок 3D-печати превысил $8,4 млрд, на Россию пришлось менее 1,5%, по оценке The Boston Consulting Group (BCG). По ее прогнозу, в среднесрочной перспективе глобальный рынок будет увеличиваться на 30% в год и к 2021 г. превысит $15 млрд. Внедрению технологий будет способствовать снижение их стоимости.



3D-принтеры, работающие с пластиком, за последние пару лет уже подешевели в десятки раз и сейчас стоят $4000-5000. Особенно перспективным для применения 3D-принтеров BCG считает автопром, а также здравоохранение и аэрокосмическую отрасль - на них в 2020 г. будет приходиться половина мирового рынка 3D-печати. В России трехмерную печать в производственных процессах используют около 200 компаний разных отраслей. Глобальная тенденция затронула и российский автопром.





РОССИЯ ПЕРЕХОДИТ В ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ



Россияне снова начали покупать дорогие смартфоны. Выигрывает от этого прежде всего Apple: продажи iPhone превзошли докризисный уровень.



Россияне привыкли к смартфонам с поддержкой мобильного интернета четвертого поколения (4G, LTE). В IV квартале 2017 г. более 80% проданных в России смартфонов поддерживали связь четвертого поколения, тогда как в I квартале 2016 г. на них приходилось менее половины проданных в России аппаратов, говорится в отчете аналитической компании IDC. У "М.видео" схожие наблюдения: спрос на смартфоны с поддержкой LTE за последние четыре года вырос в пять раз и по итогам 2017 г. их доля в общих продажах составила 75% в штуках, хотя еще в 2014 г. на такие гаджеты приходилось лишь около15% продаж.



Продажи смартфонов упали в 2014 г. вслед за падением рубля.



"ПОЧЕМУ БЫ ИНДИАНЕ ДЖОНСУ НЕ БЫТЬ СТАРЫМ ПЕРДУНОМ"



Индиана Джонс постареет вместе с Харрисоном Фордом, Стивен Спилберг не будет снимать другого актера в знаменитой серии.



В апреле 2019 г. Стивен Спилберг приедет в Англию, чтобы снять пятую часть "Индианы Джонса", сообщила в начале этой недели американская и мировая пресса. Фильм должен выйти на экраны 10 июля 2020 г. Главную роль сыграет бессменный Харрисон Форд. Во время съемок ему исполнится 77 лет. "Этот персонаж не зависит от возраста", - сказал Форд The Independent. Еще в 2013 г. актер заявил в шоу Грэма Нортона на BBC: "Ничто не препятствует Индиане Джонсу быть старым пердуном". И добавил: "Я достаточно стар, и нам не нужен больше Шон Коннери. Я достаточно стар, чтобы сыграть собственного отца" (Коннери играл в "Последнем крестовом походе" отца Индианы Джонса). А в 2015 г., когда пошли слухи о возможной замене исполнителя главной роли, Спилберг сказал журналу Screen International: "Я не намерен когда-либо позволить другому актеру принять эстафету".





ГУЦЕРИЕВ СОБИРАЕТ ТЕХНИКУ



"Сафмар" Микаила Гуцериева продает "Эльдорадо" своей же "М.видео". Объединенная компания войдет в топ-10 крупнейших продавцов бытовой техники и электроники в мире.



Крупнейший в России продавец бытовой техники и электроники "М.видео" объявил о намерении купить у своего владельца, группы "Сафмар" Микаила Гуцериева, 100% акций второй по величине сети - "Эльдорадо". Сделку предстоит одобрить собранию акционеров. Оно состоится 13 апреля.



8 декабря 2016 г. "Сафмар" купил 100% "Эльдорадо" у чешских PPF и EMMA Capital. А спустя неделю объявил и о приобретении 57,7% "М.видео" у его основателя и нынешнего президента Александра Тынкована, а также Павла Бреева и Михаила Тынкована. Вся "М.видео" для сделки с "Сафмаром" тогда была оценена примерно в $1,26 млрд. Условия сделки с "Эльдорадо" стороны не раскрывали.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 23.03.2018