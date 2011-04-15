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23/03/2018
09:44

Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 марта 2018 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 марта 2018 года

ЭКСПЕРТИЗУ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ ДОВЕРЯТ РОБОТАМ
БЛОКЧЕЙН-ЭКСПЕРИМЕНТЫ РОСРЕЕСТРА ОБРАСТАЮТ ПОДРОБНОСТЯМИ

"Ъ" стали известны детали пилотного проекта по внедрению блокчейна, который Росреестр намерен провести в Москве,- на коллегии службы его анонсировал глава Минэкономики Максим Орешкин. В него войдут два эксперимента: один предполагает создание блокчейн-реестра прав на недвижимость как части ЕГРН, второй - автоматизацию правовой экспертизы документов по сделкам с недвижимостью при помощи смарт-контрактов и сравнение результатов с решениями госрегистраторов. Завершатся оба проекта к середине декабря.


"В МИРЕ ИЗ ПОЧТИ 10,4 МЛН ЧЕЛОВЕК С ТУБЕРКУЛЕЗОМ О ДИАГНОЗЕ ЗНАЕТ ТОЛЬКО ПОЛОВИНА"

ПОСЛАННИК ГЕНСЕКА ООН ЭРИК ГУСБИ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК UNAIDS МИШЕЛЬ КАЗАЧКИН - О ГЛОБАЛЬНОЙ БОРЬБЕ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ


Накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом (24 марта) специальный посланник генерального секретаря ООН по туберкулезу Эрик Гусби и специальный советник Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) для стран Восточной Европы и Центральной Азии Мишель Казачкин через газету "Ъ" призывают руководство России и других стран региона присоединиться к срочным мерам по искоренению заболевания, от которого в мире ежегодно умирает 1,7 млн человек.






Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 23.03.2018
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