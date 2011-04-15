Повтор! Минфин готовит предложения по пересмотру налоговых льгот

Минфин готовит предложения по пересмотру и уточнению налоговых льгот. Об этом министр финансов Антон Силуанов доложил президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.



"Готовим предложения по пересмотру и уточнению льгот, преференций на предмет того, как они сработали. Когда мы их вводили, мы рассчитывали на определённые эффекты, - сказал А.Силуанов. - После того как мы проанализируем - сейчас у нас уже есть такие наработки, - мы будем готовы предложить Правительству ещё раз взглянуть на целесообразность сохранения тех или иных преференций, льгот".





"AK&M" от 22.03.2018