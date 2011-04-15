Расследование в отношении главы CEFC притормозило сделку по покупке акций Роснефти на $9 млрд. Об этом сообщает Reuters.



Напомним, что в октябре 2017 года суверенный фонд Катара QIA и швейцарский трейдер Glencore договорились с CEFC о продаже акций Роснефти. За 14.16% Роснефти CEFC должна была заплатить консорциуму 3.9 млрд евро и эквивалент $4.6 млрд в евро.



При этом китайский концерн CEFC перевёл первый транш в счёт оплаты сделки по покупке доли в Роснефти общей суммой в $9 млрд ещё до того, как она забуксовала из-за расследования в отношении главы китайской компании, сказали Reuters три источника, знакомые с процессом.



В начале марта стало известно, что глава CEFC попал под подозрения властей Китая в совершении экономических преступлений. В понедельник источники подтвердили Reuters, что главу CEFC подозревают в нарушении закона и в скором времени он уйдёт в отставку.



Представители Роснефти после этого ездили в Китай, но так и не смогли получить обновлённую информацию о покупке CEFC доли в компании, сказали источники. "Другая сторона (CEFC) просто испарилась", - сказал один из них.



Другой источник считает, что дальнейшее развитие сделки предугадать трудно. "Одно ясно наверняка. Кремль хотел бы, чтобы Китай владел долей в Роснефти, а сам Китай уже давно говорит о том, что хочет укрепить энергетическое сотрудничество с Россией", - сказал он.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





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