Газпром подал апелляцию на решение суда по договору с Нафтогазом

Газпром подал ходатайство в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Компания добивается частичной отмены решения Стокгольмского арбитража по разбирательству с "Нафтогазом Украины" в споре о контракте на поставки газа, сообщают "Ведомости".



Арбитры превысили свои полномочия при вынесении решений, а также допустили серьёзные процессуальные ошибки, считают в Газпроме.



Решение Стокгольмского арбитража в споре о транзите Газпром тоже не устраивает. Апелляция на него будет подана до конца марта, сказал "Ведомостям" близкий к компании человек.



В декабре 2017 года арбитраж вынес решение по контракту о прямых поставках газа на Украину, обязав Нафтогаз возобновить закупки у Газпрома. Сумму исковых требований Газпрома арбитры снизили с $37 млрд до $2 млрд.



Стокгольм 28 февраля принял решение по транзитному контракту. Арбитры постановили, что за восемь лет с момента заключения контракта на транзит газа украинская компания недополучила за транзит $4.63 млрд. По сумме решений Газпром оказался обязан заплатить Нафтогазу $2.56 млрд.



