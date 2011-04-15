Emirates NBD может купить турецкий Denizbank у Сбербанка

Дубайский Emirates NBD может в течение нескольких недель договориться о покупке турецкого Denizbank после активных попыток турецкого банка убедить президента Тайипа Эрдогана в преимуществах сделки на сумму $5.3 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.



Отношения Турции со странами Персидского залива накалились, поскольку Анкара вступилась за Катар после того, как ОАЭ, Саудовская Аравия и другие страны обвинили Доху в поддержке терроризма, что последняя отрицает.



Сделка до сих пор не была одобрена, однако ожидается, что это произойдёт "в следующие несколько недель", сказал один из источников.



Denizbank - девятый по количеству активов банк Турции, что делает его относительно небольшим игроком на быстрорастущем рынке. Сбербанк заплатил за покупку банка около $3.5 млрд в 2012 году.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



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