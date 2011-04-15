В четверг рубль отступил в парах с иностранными валютами под влиянием локальной технической коррекции на рынке нефти, тогда как налоговый период ограничил медвежий потенциал. По итогам сессии доллар и евро подорожали на 0.64% и 0.37% соответственно. Доллар вернулся выше отметки 57 руб., но не закрыл медвежий гэп, сформированный на старте сессии. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.



Рубль демонстрировал ограниченный нисходящий импульс в течение дня, несмотря на двойное давление - со стороны бегства от рисков и ослабления других валют развивающихся рынков, а также снижение цен на нефть. Brent не смогла пробить отметку 70 и перешла к коррекции, но удержалась над уровнем 68 и с утра снова штурмует область 69. Валюта ощущает на себе воздействие налоговых выплат и неустойчивость позиций доллара, который привлек спрос во второй половине дня, но на утренних торгах повсеместно сдает позиции на международном рынке Forex.



Сегодня состоится заседание Банка России, у которого, по сути, имеются предпосылки для снижения ставки в более агрессивном формате - сразу на 50 базисных пунктов. Однако в рамках базового сценария аналитики ожидают, что регулятор не станет удивлять и смягчит политику на 0.25% из-за возросших валютных рисков на фоне обострения геополитической обстановки. Учитывая возобновление покупок на рынке нефти и ослабление позиций доллара, рубль может начать сегодняшнюю сессию рывком вверх и снова отправить "американца" под отметку 57 руб.





"AK&M" от 23.03.2018