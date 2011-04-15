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23/03/2018
11:21

Американские рынки готовы к погружению

В то время, пока нефтяной рынок остается островком стабильности, нарастает угроза со стороны американского рынка акций. Накануне индексы США DJ и S&P500 потеряли в весе 2.93% и 2.52% соответственно. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Анастасии Игнатенко.

"И поверьте, армагеддон у них только начинается. Пока пройден лишь первый важный уровень поддержки - отметка 24217.80 пунктов, на кону минимум 9 февраля - отметка 23360.30 пунктов", - подчеркивает аналитик. - Картина выглядит весьма печальной, ведь даже если забыть на время о волновом анализе, где начинается волна 3 - самая мощная из волн, легко можно заметить фигуру "треугольник" на главном индексе страны - индексе DJ. И вчера эта фигура была пробита вниз. Стоит отметить, что в качестве уровня поддержки "треугольника" выступал растущий тренд от июля 2017 года".


"AK&M" от 23.03.2018
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