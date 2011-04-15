Акционер "Опоры" передумал покупать СК "Югория"

ООО "Открытый мир" (акционер "Опоры") отказалось от планов по участию в аукционе по приобретению страховой компании "Югория". Об этом сообщает Агентство страховых новостей.



Такое решение принято в связи с тем, что "Опора" решила изменить свою стратегию развития. Страховщик планирует сдать лицензии по ОСАГО, ДСАГО и КАСКО в связи с завершением процесса передачи моторного портфеля в ООО "Страховая компания Ангара". В скором времени компания начнёт процесс по передаче портфеля по ОСГОП и ОСОПО. Кроме того, компания решила отказаться от сделок M&A.



Как сообщалось в начале марта, на покупку страховой компании "Югория" претендуют



три профильных игрока.

Официально торги по продаже 100% акций "Югории" были объявлены 19 февраля, тогда же стали известны условия открытого аукциона. На торги выставлено 3.4 млн с начальной ценой 2.8 млрд руб. Шаг аукциона — 72.3 млн руб. Для участия в торгах нужно не позднее 23 мая внести задаток в размере 578.6 млн руб. Определение участников состоится 29 мая, сам аукцион назначен на 30 мая.



Это будет вторая за последние шесть лет попытка правительства ХМАО продать компанию. Первый раз на торги она выставлялась ещё в 2012 году. Тогда планировалось, что сделка принесёт бюджету не менее 5 млрд руб.







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