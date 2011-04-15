Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/03/2018
12:17

Акционер "Опоры" передумал покупать СК "Югория"

ООО "Открытый мир" (акционер "Опоры") отказалось от планов по участию в аукционе по приобретению страховой компании "Югория". Об этом сообщает Агентство страховых новостей.

Такое решение принято в связи с тем, что "Опора" решила изменить свою стратегию развития. Страховщик планирует сдать лицензии по ОСАГО, ДСАГО и КАСКО в связи с завершением процесса передачи моторного портфеля в ООО "Страховая компания Ангара". В скором времени компания начнёт процесс по передаче портфеля по ОСГОП и ОСОПО. Кроме того, компания решила отказаться от сделок M&A.

Как сообщалось в начале марта, на покупку страховой компании "Югория" претендуют

три профильных игрока.
Официально торги по продаже 100% акций "Югории" были объявлены 19 февраля, тогда же стали известны условия открытого аукциона. На торги выставлено 3.4 млн с начальной ценой 2.8 млрд руб. Шаг аукциона — 72.3 млн руб. Для участия в торгах нужно не позднее 23 мая внести задаток в размере 578.6 млн руб. Определение участников состоится 29 мая, сам аукцион назначен на 30 мая.

Это будет вторая за последние шесть лет попытка правительства ХМАО продать компанию. Первый раз на торги она выставлялась ещё в 2012 году. Тогда планировалось, что сделка принесёт бюджету не менее 5 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100