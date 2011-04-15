Коррекция рынков не повлияет на решение ЦБ

На фондовом рынке в пятницу наблюдается отрицательная динамика. Индекс Московской биржи теряет 0.6%, вновь опустившись ниже 50-дневной средней. Почти все основные бумаги торгуются в красной зоне. Главная причина падения - внешний фон. Обвал произошел на площадках АТР: японский Nikkei упал на 4.5% до минимума с сентября прошлого года. Между США и Китаем, а также другими странами разгорается очередное сражение торговой войны. Американские акции снижались накануне, и сейчас фьючерсы на отрицательной территории. Об этом говорится в комментарии начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.



Торги в России могут завершиться умеренными потерями, в пределах 1% по индексу Мосбиржи. Однако техническая картина складывается в пользу продолжения коррекции, целью которой на предстоящей неделе видится уровень 2200 п. Хуже рынка будут акции банков. Хотя фундаментального негатива в них нет, в краткосрочном плане они выглядят перекупленными. Бумаги сырьевых компаний поддерживает рост цены на нефть.



Сегодня состоится заседание совета директоров Банка России, на котором, как ожидается, ключевая ставка будет понижена до 7.25% годовых. Коррекция рынков, полагает аналитик, не повлияет на решение ЦБ, поскольку она пока не принимает угрожающих масштабов.



На денежном рынке ставки уже на 0.1-0,2 п.п. ниже вчерашних. Это говорит о том, что игроки ожидают снижения ставки на 0.25 п.п. Ситуация с рублевой ликвидностью хорошая, но аналитик не ожидает, что на фоне смягчения монетарной политики все свободные деньги банков будут брошены на покупку валюты.



Цена на нефть вновь подбирается к $70 за баррель Brent и, вероятно, удержится на этом уровне на следующей неделе, поэтому крупные игроки сейчас не будут покупать валюту в больших объемах: на внутреннем рынке усилится спрос на рублевые займы и кредиты. Пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 57-58.50 до конца следующей недели.





"AK&M" от 23.03.2018