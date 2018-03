Газпром наращивает закупки у российских производителей

Группа "Газпром" продолжает активную работу по реализации программы импортозамещения - успешно привлекает к участию в своих проектах всё больше и больше российских предприятий, сокращая таким образом долю закупок продукции за рубежом. Об этом свидетельствуют результаты деятельности централизованного поставщика ПАО "Газпром" - ООО "Газпром комплектация", сообщает корпоративный журнал Газпрома.



В минувшем году ООО "Газпром комплектация" обеспечило централизованную закупку материально-технических ресурсов (МТР) на сумму свыше 200 млрд руб. Доля поставок Газпрому продукции российского производства выросла до 99.4%. При этом более 19% от общего объема отгрузки МТР в стоимостном выражении пришлось на российские предприятия малого и среднего предпринимательства.



Традиционно крупнейшую долю в поставках МТР для Газпрома занимают трубы. Так, в 2017 году ООО "Газпром комплектация" закуплено трубной продукции на сумму 117.7 млрд руб.



Вторым по значимости ресурсом в номенклатуре закупаемой Газпромом продукции выступают газоперекачивающие агрегаты (ГПА). В 2017 году ООО "Газпром комплектация" обеспечило поставку 19 ГПА с газотурбинными установками и центробежными нагнетателями. В настоящее время планируется централизованная закупка в 2018 году не менее семи комплектов ГПА под проекты Газпрома.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 23.03.2018