ВВП РФ в 2018-2020 годах может увеличиться на 1.5-2%, ЦБ

Темпы роста ВВП в 2018-2020 годах составят 1.5-2%, что соответствует потенциальным темпам экономического роста. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров, на котором принято решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 7.25% годовых.



Рост экономической активности возобновился в начале текущего года после её снижения под влиянием временных факторов в конце 2017 года, подчёркивает ЦБ.



Годовой темп прироста промышленного производства в январе-феврале вернулся в положительную область. Продолжился рост инвестиционной активности. Увеличение реальных заработных плат и расширение розничного кредитования поддерживают восстановление потребительского спроса.



Взгляд Банка России на перспективы роста российской экономики в целом не изменился. ЦБ несколько повысил цены на нефть в базовом сценарии прогноза. Однако это не привело к существенному пересмотру темпов экономического роста в России на среднесрочном горизонте, учитывая уменьшение чувствительности экономики к изменению цен на нефть и сохранение структурных ограничений.





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