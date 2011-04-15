ФАС раскрыла очередной картель поставщиков продуктов питания для МВД. Сговор ООО "Хлеб" и ООО "Эталон" привёл к поддержанию цены контракта на аукционе, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.



Организации принимали совместное участие в электронных аукционах на поставку продуктов питания для нужд ФКУ "Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России".



При этом, как выяснила ФАС, компании заключили и реализовывали антиконкурентное соглашение с мая по август 2016 года.



"В силу того, что организации совершали действия на торгах, используя один IP-адрес, Комиссия ФАС России сделала вывод об эксплуатации субъектами единой инфраструктуры. Анализ заявок участников аукционов показал, что компании подавали идентичные первые и вторые части заявок, которые были созданы и изменены в одно и то же время одним пользователем. Кроме того, при аккредитации наэлектронной торговой площадке "РТС-Тендер" ООО "Хлеб" и ООО "Эталон" указали один и тот же номер телефона, а также одинаковый адрес электронной почты", - пояснил заместитель руководителя ФАС Максим Овчинников.



Таким образом, компании "Хлеб" и "Эталон" заранее согласовали и скоординировали свои действия на аукционах, что привело к минимальному снижению цены контракта от уровня начальной (максимальной) цены контракта (не более 0.5%).





"AK&M" от 23.03.2018