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23/03/2018
15:10

Ингосстрах принимает заявления от пассажиров, пострадавших в результате ДТП в Ленинградской области

СПАО "Ингосстрах" принимает заявления от пассажиров автобуса, пострадавших в результате ДТП, произошедшего 22 марта в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Гражданская ответственность компании-перевозчика застрахована в СПАО "Ингосстрах" по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП). Срок действия договора – с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года.

По информации СМИ, ДТП произошло на 637-м километре автодороги "Россия" в Тосненском районе Ленинградской области. Грузовой контейнеровоз Volvo столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту "Любань – Тосно", который совершал запланированную остановку для высадки пассажиров. В результате ДТП пострадало 5 пассажиров автобуса, среди них один несовершеннолетний.

Для подачи заявления и получения консультаций о порядке осуществления страховых выплат пострадавшие могут обратиться в рабочие дни в офис СПАО "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 23.03.2018
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