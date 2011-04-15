ФАС выдала предупреждение РЖД за навязывание невыгодных условий договора

Федеральная антимонопольная служба выдала ОАО "РЖД" предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компания навязывала невыгодные условия договора на оказание услуг по комплексному информационному обслуживанию. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Ранее в ФАС обратилась коммерческая организация с жалобой на действия монополиста, которые выразились в навязывании невыгодных условий договора об электронном обмене данными и оказании услуг по комплексному информационному обслуживанию.



Согласно предупреждению, ОАО "РЖД" должно в срок до 17 апреля 2018 года заключить с хозяйствующим субъектом, которому были навязаны невыгодные условия, соответствующий договор (дополнительное соглашение к договору) на взаимовыгодных для сторон условиях. Кроме того, РЖД необходимо создать новый (дифференцированный) подход к определению стоимости услуг по комплексному информационному обслуживанию для различных групп потребителей.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ОАО "Российские железные дороги" за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



"AK&M" от 23.03.2018