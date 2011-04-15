Годовая инфляция начнет постепенно возвращаться к 4%, Э.Набиуллина

Годовая инфляция начнет постепенно возвращаться к 4%. Этому будет способствовать рост потребительского спроса, поддерживаемый смягчением денежно-кредитной политики. На конец этого года, по прогнозу ЦБ, инфляция может составить от 3 до 4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров, на котором принято решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 7.25% годовых.



В целом Банк России не изменил оценку инфляционных рисков, однако действие ряда факторов потребует дополнительного внимания со стороны ЦБ.



К таким факторам относится прежде всего отставание роста производительности труда от динамики заработных плат и доходов, которые в начале года существенно выросли. Пока остается большая неопределенность - является ли это отставание краткосрочным явлением или сформируется в тенденцию на фоне нарастающего дефицита кадров на рынке труда, подчеркнула Э.Набиуллина



По мере появления новых данных ЦБ будет отслеживать влияние данного фактора на потребительский спрос и оценивать возможный проинфляционный эффект.



"Конечно, динамика нефтяных и продовольственных цен в целом продолжает оставаться источником неопределенности. Как я уже отметила, масштаб их воздействия на инфляцию снижается. Однако при их существенных колебаниях влияние на общую динамику инфляции может быть ощутимым", - подчеркнула глава ЦБ.



Баланс рисков для инфляции, по ее словам, будет зависеть и от тех бюджетных и тарифных решений, которые будут приниматься в текущем году и далее.



Возросли также риски, связанные с ситуацией на глобальных рынках. В условиях высоких темпов экономического роста и низкой безработицы нормализация денежно-кредитной политики в США и еврозоне может происходить быстрее, чем сейчас ожидают участники рынков. Пересмотр ожиданий рынков может сопровождаться всплесками волатильности, как в феврале этого года.



Кроме того, нормализация политики приведет к пересмотру премий за срочность и риск, а также к возможной переоценке вверх нейтральных процентных ставок за рубежом. Это может снизить привлекательность вложений в активы стран с формирующимися рынками, к которым относится и Россия. Определенное беспокойство вызывает и усиление протекционизма в мировой торговле, что может повлиять на глобальный экономический рост, полагает Э.Набиуллина.



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