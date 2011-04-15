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23/03/2018
17:16

Верховный суд внёс в Госдуму законопроект о примирительной процедуре

В Госдуму поступили законопроекты, инициированные Верховным судом РФ, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Первый из них - N 421600-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур".

В настоящее время в Гражданском, Арбитражном процессуальных кодексах, а также в Кодексе административного судопроизводства закреплены нормы, касающиеся примирения сторон. Однако их лаконичность и разрозненность не позволяют указанному институту стать эффективным инструментом урегулирования споров.

Законопроект направлен на урегулирование споров, которые будут способствовать повышению качества правосудия, снижению конфликтности, укреплению социальных и деловых связей, а также внедрения примирительных процедур.

Документом предусматривается урегулирование спора при содействии судебного примирителя, закрепление института судебного примирения, определяются принципы примирительных процедур и создаются условия для активной роли суда. Сформулированы общие положения о примирительных процедурах, основные разновидности и обозначены принципы их проведения.

В соответствии с законопроектом, примирительная процедура может быть проведена на любой стадии процесса по ходатайству сторон или по предложению суда при согласии сторон. Предлагается закрепить перечень результатов примирения: мировое соглашение, частичный или полный отказ от иска, полный или частичный отказ от апелляционной, кассационной, надзорной жалобы и др.

К осуществлению функций судебных примирителей предлагается привлекать работников аппарата суда, имеющих высшее юридическое образование и стаж работы в области юриспруденции не менее пяти лет, а также судей в отставке. Список судебных примирителей будет утверждаться Пленумом Верховного суда на основе предложений судов о кандидатурах судебных примирителей.

Законопроектом предлагается закрепить самостоятельный перечень результатов примирения, учитывающих специфику публично-правовых отношений.

Согласно пояснительной записке, примирение и медиация могут инициироваться участвующими сторонами, судьей или предусматриваться в обязательном порядке законом.

Проект федерального закона N 421476-7 "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О Верховном Суде Российской Федерации" в связи с совершенствованием примирительных процедур" предлагает вменить в обязанности пленума Верховного суда утверждение списка судебных примирителей.

Законопроект N 421494-7 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур" определяет, что до 70% государственной пошлины будет подлежать возвращению истцу при заключении мирового соглашения, отказе от иска, признании ответчиком иска, в том числе по результатам проведения таких процедур. А также предлагается исключить из Налогового кодекса положение о том, что уплаченная государственная пошлина не подлежит возврату при утверждении мирового соглашения, соглашения о примирении Верховным судом общей юрисдикции.

"AK&M" от 23.03.2018
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