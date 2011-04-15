Наблюдательный совет Московской Биржи продлил полномочия А.Афанасьева

Председателем правления Московской Биржи на новый срок переизбран Александр Афанасьев. Действующий контракт Александра Афанасьева истекает в конце апреля 2018 года, говорится в сообщении биржи.



Алексей Кудрин, председатель Наблюдательного совета Московской Биржи, отметил:



"Наблюдательный совет положительно оценил работу менеджмента биржи по выполнению Стратегии 2015-2020, и продлил полномочия Александра Афанасьева на посту председателя Правления до апреля 2020 года для завершения её реализации".



Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входит центральный депозитарий (НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий"), а также клиринговый центр (Банк "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках.



Чистая прибыль Московской Биржи в 2017 году по МСФО упала на 19.6% до 20.26 млрд руб., говорится в сообщении биржи. При этом комиссионные доходы выросли на 7.1% по сравнению с 2016 годом до рекордного уровня в 21.21 млрд руб. благодаря росту объёмов торгов и введению новых продуктов и сервисов.









"AK&M" от 23.03.2018