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23/03/2018
18:40

ФТС в 2017 году пресекла ввоз 234 тыс. единиц контрафакта с символикой FIFA

В 2017 году российскими таможенными органами пресечен ввоз свыше 234 тыс. единиц контрафактной продукции, содержащих товарные знаки FIFA (в 2016 году - 61 тыс. единиц). Об этом говорится в сообщении ФТС.

Основными категориями не допущенных к ввозу контрафактных товаров стали обувь, упаковочные пакеты, детские игры (игрушки), одежда, головные уборы, мячи, сувенирная и печатная продукция. Таможенными органами выявляются даже такие "экзотические" случаи нарушения интеллектуальных прав FIFA как незаконное использование её символики на овощах (томаты), бланках меню и другие.


"AK&M" от 23.03.2018
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