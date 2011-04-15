ФТС в 2017 году пресекла ввоз 234 тыс. единиц контрафакта с символикой FIFA

В 2017 году российскими таможенными органами пресечен ввоз свыше 234 тыс. единиц контрафактной продукции, содержащих товарные знаки FIFA (в 2016 году - 61 тыс. единиц). Об этом говорится в сообщении ФТС.



Основными категориями не допущенных к ввозу контрафактных товаров стали обувь, упаковочные пакеты, детские игры (игрушки), одежда, головные уборы, мячи, сувенирная и печатная продукция. Таможенными органами выявляются даже такие "экзотические" случаи нарушения интеллектуальных прав FIFA как незаконное использование её символики на овощах (томаты), бланках меню и другие.





"AK&M" от 23.03.2018