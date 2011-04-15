Дайджест газеты "Ведомости" от 26 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 26 марта 2018 года.





АЛЕКПЕРОВ НАВСЕГДА ЗАЩИТИЛ "ЛУКОЙЛ"



Президент "Лукойла" Вагит Алекперов ищет преемника, а свой пакет акций в компании он защитил от дробления наследниками.



Вагит Алекперов создал "Лукойл" в 1992 г., с тех пор является его бессменным президентом и крупнейшим совладельцем - его семье принадлежит 24,8% акций компании. 23 марта он признался, что переживает за будущее компании и поэтому запретил наследникам дробить пакет.



"Это уже оформлено на бумаге, в том числе в моем завещании, что пакет не может быть разделен или раздроблен", - сказал Алекперов. "Я даже не допускаю мысли, что наследники смогут распылить этот пакет акций, что приведет к каким-то непредсказуемым действиям", - добавил он.



В российском и зарубежном наследственном праве есть понятие "завещательный отказ".





ГОРДЕЕВ ПРОДАЕТ "РИВЬЕРУ"



Владелец ГК ПИК Сергей Гордеев может продать торгово-развлекательный комплекс "Ривьера" на юге Москвы. Эксперты оценивают объект не менее чем в $350 млн.



Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство компании "КЛС Евразия венчур фонд" о приобретении прав на ООО "Ривьера", сообщило ведомство. "Ривьера" владеет одноименным торгово-развлекательным центром на бывшей территории завода ЗиЛ на Автозаводской улице.



Его общая площадь - 298 000 кв. м, из которых на арендуемую приходится 100 000 кв. м.





КИТАЙЦЫ СЪЕЛИ APPLE



Huawei впервые обогнала Apple по продажам смартфонов в России. Продажи китайских смартфонов растут благодаря цене и агрессивной рекламе.



По итогам февральских продаж в России доля смартфонов Huawei и Honor (еще один бренд китайской компании) в штуках впервые превысила долю гаджетов Apple. Это следует из материалов компании - партнера нескольких производителей электроники. Данные подтвердили сотрудники трех торгующих электроникой компаний. По расчетам одного из них, доля Huawei и Honor в штуках выросла более чем с 14,5% в январе до 17,4% в феврале. А вот доля Apple, наоборот, сократилась: если в январе она превышала 15%, то сейчас составляет чуть менее 14%, говорит он.



В феврале Huawei вместе с Honor обогнали Apple на 3,4 п. п., подтверждает представитель другого ритейлера. Таким образом, китайский производитель впервые вышел на второе место по продажам гаджетов в натуральном выражении, опережает его только Samsung. Доля последнего составляет около 24,4%.





"МЫ ТАКИЕ ЖЕ НАИВНЫЕ, КАК ПТИЦА ДОДО"



Основатель "Додо пиццы" рассказывает, когда у него родилась идея создать сеть пиццерий и как он собирается вывести ее на мировой уровень.



Федор Овчинников, 37-летний предприниматель из Сыктывкара, ломает все представления о типичном российском бизнесмене средней руки. Прогорев после кризиса 2008-2009 гг. с книжным бизнесом, он затеял новый, в сфере ему совсем незнакомой, и сразу решил развиваться ни больше ни меньше как во всем мире. В основе дела было и останется мелкое предпринимательство, но цель - создать на рынке пиццы глобального игрока с оборотом не менее $1 млрд.



Учитывая, что в 2017 г. выручка владельца бренда не достигла даже 1 млрд руб., а оборот всей сети "Додо пицца" превысил 6 млрд руб., задуманное кажется мало осуществимым. Овчинникова, впрочем, скепсис окружающих не очень беспокоит: медленно, но верно он воплощает идею в жизнь и одно за другим открывает заведения в России и за рубежом.





ТОРГОВАЯ ВОЙНА НА РАССТОЯНИИ



8 марта президент США Дональд Трамп подписал указы о повышении тарифов до 10% на алюминий и до 25% на сталь. Какие это может иметь последствия?



Новые ставки действуют с 23 марта и применяются ко всем торговым партнерам США, кроме Канады и Мексики - американских партнеров по зоне свободной торговли НАФТА. Но и для них такие привилегии декларируются как временные. Они могут быть отменены, если не будет достигнут прогресс в ведущихся переговорах по пересмотру условий НАФТА.



Согласно дополнительному указу от 22 марта, данные тарифы не будут применяться по отношению к Австралии, Аргентине, Бразилии, ЕС и Южной Корее, но только до 1 мая.



Многие видят в этом решении первый шаг к развязыванию полномасштабной торговой войны между США, Китаем и ЕС. Какие последствия оно может иметь для мировой торговой системы, США, Китая, стран ЕС и для России?





НЕФТЬ ПОДСКОЧИЛА ОТ АРАБСКОГО СЛОВА



Саудовская Аравия предложила и в 2019 г. ограничивать добычу нефти, и баррель подорожал до $70. России предложение невыгодно, уверены эксперты.



Нефть сорта Brent с поставкой в мае, по данным Bloomberg, превысила в пятницу $70/барр. Последний раз так дорого нефть стоила в январе. За пятницу нефть подорожала на 2,2%.



Цена фьючерса начала расти после выступления министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Он предложил участникам соглашения ОПЕК с нефтедобывающими странами, не входящими в картель, в том числе Россией, и в 2019 г. координировать ограничение добычи ради сокращения запасов сырья.





РОСКОМНАДЗОР ПРОВОДИТ ЭКСПЕРИМЕНТ НА AMAZON



Попытки Роскомнадзора блокировать интернет-рацию Zello могут отрезать от сети миллионы IP-адресов.



Роскомнадзор выдал рекомендации операторам связи блокировать голосовой мессенджер Zello. В нескольких Telegram-каналах появились копии письма Роскомнадзора операторам, сотрудники четырех операторов подтвердили "Ведомостям" получение этих писем.



Будут ли операторы выполнять рекомендацию Роскомнадзора, собеседники "Ведомостей" сказать не смогли. Один из них уверен, что технически эта блокировка реализуема.Блокировку Zello Роскомнадзор в письме называет экспериментом - служба проанализировала работу Zello и определила подсети, которые необходимо блокировать для эффективной деградации сервиса. В списке из 36 подсетей, подлежащих блокировке, 26 принадлежат Amazon, а всего эти подсети содержат почти 15 млн IP-адресов, из них 13,5 млн принадлежат Amazon.





ИНВЕСТОРЫ СМЕЛИ DROPBOX



IPO технологических компаний ныне редки, и размещение облачного сервиса хранения данных Dropbox вызвало ажиотаж у инвесторов.



Высокий спрос со стороны инвесторов позволил облачному сервису Dropbox оценить в преддверии IPO свои акции выше и без того повышенного ранее диапазона. А после начала торгов в пятницу капитализация компании увеличилась почти на 50%.Dropbox провела размещение акций по $21. Изначально компания установила ценовой диапазон в $16-18, однако повысила его на прошлой неделе до $18-20. Спрос на ее акции превысил предложение в 25 раз.



В последнее время было мало крупных технологических IPO, поэтому инвесторы с охотой подписывались на бумаги компании, которая уже имеет $1,1 млрд выручки (по итогам 2017 г.) и высокий потенциал роста.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 26.03.2018