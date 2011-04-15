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26/03/2018
09:57

Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 марта 2018 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 марта 2018 года

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ РАСТВОРИЛСЯ В ОБРАЩЕНИИ К ГЕНПРОКУРОРУ
ПРЕКРАЩЕНО ДЕЛО БЫВШЕГО СОВЛАДЕЛЬЦА "ПЕТРОВСКОГО ПАССАЖА"

Как стало известно "Ъ", ГСУ ГУ МВД по Московской области прекратило уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления в отношении гендиректора подмосковной компании "Мармарило", в прошлом совладельца "Петровского пассажа" Тахира Матиева. Это решение было принято по требованию Мособлпрокуратуры, усмотревшей нарушения в действиях следствия. Господин Матиев обвинялся в покушении на хищение $40 млн у другого совладельца "Мармарило" - Вахтанга Шонии. Сам бизнесмен и его адвокат утверждали, что господин Матиев лишь пытался вернуть $13 млн, которые господин Шония получил от него ранее в качестве займа на развитие бизнеса. Защите удалось отстоять свою позицию лишь после обращения к генпрокурору Юрию Чайке, который и поручил подчиненным разобраться в ситуации.


ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ СТАНЕТ ЗАМЕТНЕЕ
В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА АВТОМАГИСТРАЛЯХ


Ремонтные работы на российских дорогах будут проводиться по новым правилам - специальный ГОСТ впервые разрабатывается Росавтодором по поручению президента. Документ (проект есть у "Ъ") описывает, как правильно перенаправлять потоки транспорта, ставить освещение, мигающие "стрелки" для направления движения, ограничивать скорость и в какие сроки смывать временную разметку. Новый стандарт планируется утвердить в 2018 году и сделать обязательным для дорожников.


ВЗЫСКАНИЕ ПОСТАВИЛИ НА "ПОТОК"
СУД ЗАЩИТИЛ ИНВЕСТОРОВ КРАУДФАНДИНГОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Суд впервые взыскал средства с должника краудфандинговых платформ в пользу инвесторов, фактически признав законной цессионную передачу прав требований в электронном виде. Это позволит в дальнейшем массово применять механизм коллективного взыскания долга с недобросовестных заемщиков краудфандинговых площадок, отмечают участники рынка.


РОБОТОВ ТОЛЬКО ЗА СМЕРТЬЮ ПОСЫЛАТЬ
СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ ПРИ РОСТЕ ЗАРПЛАТ НАСТОРАЖИВАЕТ БАНК РОССИИ

В новом докладе Банка России о денежно-кредитной политике ЦБ отметил одно существенное изменение рисков - оно связано с ситуацией на рынке труда. За плавным снижением безработицы и существенным ростом зарплат в частном секторе в начале 2018 года может скрываться долгосрочный процесс сокращения рабочей силы по демографическим причинам. Высвобождения работников, которое обсуждалось в связи с грядущей промышленной революцией и роботизацией, пока не наблюдается. Единственной структурной реформой, способной увеличить предложение рабочей силы, остается решение правительством вопроса о пенсионном возрасте.


ОФЗ ВЫЛОЖАТ В СУПЕРМАРКЕТ
ЦБ МЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ НАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Условия обращения облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) могут измениться так, что продавать их можно будет через финансовый маркетплейс (совместный проект ЦБ и участников рынка). Но в нынешнем виде инструмент для этого не приспособлен, и ЦБ разрабатывает схему трансформации ОФЗ-н, которую намерен предложить Минфину и другим эмитентам. Если схему одобрят, на рынке появится, по сути, новый финансовый инструмент.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 26.03.2018
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