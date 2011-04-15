Повтор! ЦБ РФ повысил прогноз по среднегодовым ценам на нефть

ЦБ РФ повысил прогноз средней цены на нефть в 2018 году до $61 баррель, в 2019 году - до $55 за баррель, в 2020 году - до $50 за баррель. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.



"Что касается нашего среднесрочного прогноза, то мы несколько повысили предпосылки по ценам на нефть. В декабре мы закладывали среднегодовые цены 55-45-42 в 2018-2020 годах, теперь рассматриваем динамику 61-55-50, сохраняя наш консервативный подход к прогнозу. Однако такой пересмотр цен на нефть в условиях бюджетного правила не сильно изменил наши ожидания по росту ВВП и другим основным показателям экономики", - сообщила глава ЦБ РФ.



Глава ЦБ отметила, что курс рубля стал меньше зависеть от изменений цен на нефть.



"Бюджетное правило существенно снизило влияние колебаний нефтяного рынка на экономические условия в нашей стране. Мы уже видим, что курс рубля стал менее чувствителен к ценам на нефть. И масштабы влияния этого фактора на широкий круг потребительских цен снизились", - сказала Э.Набиуллина.





"AK&M" от 26.03.2018