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26/03/2018
11:37

Shell продаст долю в "Западной Курне-1" компании Itochu Corp.

Shell EP Middle East Holdings B.V. заключила соглашение о продаже всех акций компании Shell Iraq B.V, которой принадлежит 19.6% доля в иракском нефтяном месторождении "Западная Курна-1" дочерней структуре компании ITOCHU Corporation. Об этом говорится в сообщении Shell.

Сумма сделки составит $406 млн. Покупатель также принимает на себя долговые обязательства в размере $144 млн. Сделка получила одобрение соответствующих контролирующих органов и должна завершиться в течение нескольких дней. Эффективной датой сделки считается 31 декабря 2015 года.

Другими партнёрами в СП по разработке месторождения являются ExxonMobil (32.7%), PetroChina (32.7%), Pertamina (10%) и государственный партнёр Oil Exploration Company (5%). Shell участвовала в проекте по разработке месторождения "Западная Курна-1" с 2009 года. После завершения сделки операторские функции в проекте останутся у ExxonMobil.

"Ирак является важным рынком для группы Shell. Выход из проекта "Западная Курна-1" позволит нам сосредоточить ресурсы на других активах в Ираке", - отметил Директор Shell по разведке и добыче Энди Браун, добавив, что сделка осуществляется в рамках стратегии компании по реализации активов на $30 млрд. и упрощению портфеля активов в сфере разведки и добычи.

Данная сделка не окажет влияния на другую деятельность Shell в Ираке, отмечается в сообщении.




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