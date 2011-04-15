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26/03/2018
10:56

Рубль держится и даже укрепляется на сильной нефти

Внешний фон на начало дня в целом умеренно благоприятный, Азия в плюсе, фьючерсы на американские индексы также растут, компенсируя пятничное падение, обусловленное волнением за разрастание глобальной торговой войны "США против всех". Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

Тем не менее, специфический политический фон вокруг России продолжает ухудшаться, что заставляет с осторожностью относиться к перспективам внутренних рынков - несмотря на новое снижение ключевой ставки ЦБ РФ и благоприятную риторику о снижении равновесной ставки покупки на долговом рынке, особенно на дальнем конце, могут оказаться под риском витка ослабления рубля в случае резких неблагоприятных событий на дипломатическом фронте (готовящаяся высылка дипломатов из США, слухи о чём "просачиваются" в прессу, которая может сопровождаться и высылкой дипломатов из многих европейских стран-членов ЕС).

Пока же рубль держится и даже укрепляется на сильной нефти, которая остаётся выше $70 за баррель Brent, использующей поддержку иранского фактора и готовности Саудовской Аравии продолжать поддержание соглашения ОПЕК+ и в 2019 году.

Корпоративный фон нейтральный. Хуже рынка металлурги - на теме новых американских пошлин.

Среди макростатистики сегодня существенных данных нет. С технической точки зрения по нефти вероятно движение к $71.5-72.5, но аккуратные покупки американского доллара и евро против рубля целесообразны.




"AK&M" от 26.03.2018
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