ФАС разрешила Онексиму купить АКБ "Международный финансовый клуб"

ФАС удовлетворила ходатайство о приобретении Onexim Holdings Limited до 100% акций АКБ "Международный финансовый клуб". Об этом говорится в материалах службы.



Напомним, 19 января 2018 года в антимонопольный орган поступило ходатайство от гражданина РФ, Onexim Holdings Limited и ООО "Группа Онэксим" о получении предварительного согласия службы на осуществление сделки по приобретению до 100% голосующих акций банка.



АО АКБ "Международный финансовый клуб" (МФК, ИНН 7744000038) образовано в 1993 году, предоставляет полный спектр банковских услуг крупным корпоративным и частным состоятельным клиентам.



Группа "Онэксим" Михаила Прохорова - один из крупнейших в России частных инвестиционных фондов, фокусирующийся на инвестициях в горнорудную промышленность, недвижимость, инновационные проекты в сфере энергетики и нанотехнологий.





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