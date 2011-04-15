В январе 2018 года наблюдалось снижение активности населения на внутреннем рынке наличной иностранной валюты, что носит традиционный характер для первого месяца каждого года. Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 13% по сравнению с декабрем 2017 года, а в его структуре доминирующую позицию продолжали удерживать доллары США. В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз и вывоз наличной иностранной валюты. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



В январе 2018 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с декабрём 2017 года сократился на 24% до $4.9 млрд в долларовом эквиваленте (далее - долларов). Его объём был меньше, чем в январе 2016 года, на 5%, но больше, чем в январе 2017 года, на 27%



Спрос населения на доллары США в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 19%, на европейскую валюту - на 37%, составив соответственно $3.7 млрд и $1.2 млрд.



Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с декабрём 2017 года снизилось на 24% и составило 1.5 млн сделок.



Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в январе 2018 года по сравнению с декабрём 2017 года сократилось на 30% до $3 млрд. Объём совокупного предложения был меньше, чем в январе 2016 года, на 24% и практически соответствовал уровню января 2017 года.



На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в январе 2018 года было зачислено $1.9 млрд наличной иностранной валюты, что на 31% меньше, чем месяцем ранее.



В январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 13% до $1.9 млрд. При этом чистый спрос на доллары США увеличился на 8%, на европейскую валюту - снизился в 2 раза.



Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В январе 2018 года относительно декабря 2017 года сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета уменьшилось на 27% до $0.2 млрд.



В январе 2018 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме $3.4 млрд, что на 42% меньше, чем месяцем ранее.



Объём наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, снизился на 11% до $0.5 млрд.



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