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26/03/2018
13:40

На текущей неделе рубль может продолжить сдержанное укрепление своих позиций

На текущей неделе рубль может продолжить сдержанное укрепление своих позиций. На первую половину недели придется пик налоговых выплат, что наряду с высокими нефтяными ценами позволит российской валюте в меньшей степени реагировать на внешние раздражители. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Во второй половине недели наиболее важными для рынков станут данные по инфляции в США. Как ожидается, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление продемонстрирует замедление, на этом фоне доллар США окажется под определенным давлением, а интерес к рисковым активам подрастет.

В целом неделя для западных рынков будет короткой из-за празднования Пасхи (30 марта - Страстная пятница, выходной). Для рубля основным вызовом может выступить ухудшение политического фона. Краткосрочные ориентиры по USDRUB - 56.5-57.5.


"AK&M" от 26.03.2018
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