Председателем совета директоров Бинбанка стал М.Задорнов

Акционеры Бинбанка на внеочередном собрании 23 марта 2018 года избрали новый совет директоров. В состав совета вошли: президент - председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов, советник генерального директора УК ФКБС Сергей Шевченко, руководитель блока управления региональной сетью банка "ФК Открытие" Александр Пахомов, директор юридического департамента "Открытия" Александр Полуянов, члены правления "Открытия" Вениамин Полянцев и Сергей Русанов, руководитель операционного блока "Открытия" Светлана Савинова. Об этом говорится в сообщении Бинбанка.



Новый совет директоров избрал председателя совета и правление банка. Председателем совета директоров Бинбанка стал Михаил Задорнов, председателем правления - Сергей Шевченко, прежде возглавлявший временную администрацию банка. Членами правления назначены Сергей Прусаков и Татьяна Сахарова.



Сергей Прусаков будет курировать работу операционного блока и блока информационных технологий, до прихода в Бинбанк он занимал должность управляющего директора в компании PricewaterhouseCoopers. Татьяна Сахарова возглавит блок корпоративного бизнеса, ранее она работала советником генерального директора по инвестиционным вопросам Почты России, до этого - заместителем председателя Внешэкономбанка.



Одновременно с избранием совета директоров и правления, действующих на постоянной основе, в Бинбанке завершена работа временной администрации. Банк с запасом соблюдает все нормативы достаточности капитала и иные обязательные нормативы ЦБ РФ, размер собственных средств банка превышает 100 млрд руб., подчёркивается в сообщении.



В марте 2018 года основным акционером Бинбанка стал Банк России: доля ЦБ РФ в уставном капитале Бинбанка превышает 99.9%.



ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов.





"AK&M" от 26.03.2018