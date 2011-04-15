ВТБ выиграл тендер на установку более 100 банкоматов в Московском метрополитене

Розничный бизнес банка ВТБ выиграл тендер ГУП "Московский метрополитен" на установку дополнительных 107 банкоматов в вестибюлях станций Московского метрополитена. Таким образом, количество устройств самообслуживания ВТБ в метро превысит 300 устройств. Новые банкоматы планируется установить во II квартале 2018 года. Об этом говорится в сообщении банка.



С начала 2018 года в банкоматах ВТБ, расположенных в московском метрополитене, клиенты совершили около 900 тыс. операций на сумму более 7 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём ежемесячных транзакций вырос на 45%. В среднем в каждом из банкоматов пассажиры совершают около 5000 операций ежемесячно.



В банкоматах ВТБ пассажиры могут пополнить электронный кошелёк карты "Тройка", при этом средства будут зачислены на баланс карты. Кроме того клиентам банка доступны различные виды переводов, погашение кредитов, оплата коммунальных услуг по выставленным счетам, транспортных штрафов, налогов и многое другое.



Все новые устройства самообслуживания будут оснащены функцией recycling (замкнутый оборот наличных), которая позволит обеспечить более длительную работу банкоматов без остановок на инкассацию, что является преимуществом для пользователей.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.







"AK&M" от 26.03.2018