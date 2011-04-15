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26/03/2018
14:35

Blackstone сделала стратегическую инвестицию в Kohlberg

Фонд Strategic Capital Holdings Fund (одна из структур группы Blackstone) приобрёл миноритарную неконтрольную долю в компании. Об этом говорится в пресс-релизе Blackstone.

Фонд Strategic Capital Holdings Fund, входящий в состав бизнеса Blackstone по разработке хедж-фондовых решений, специализируется на приобретении долей в ведущих альтернативных управляющих компаниях. Условия сделки не раскрывались.

Миноритарная инвестиция Blackstone обеспечит поступление долгосрочного капитала для поддержки инвестиционных платфора Kohlberg, отмечается в сообщении.

"Мы рады начать партнёрство с компанией Blackstone, имеющей хорошую репутацию в отрасли, сохраняющей, как и мы, приверженность ценностям инвесторов и обладающей большим опытом реализации успешных проектов. Данная инвестиция даёт Kohlberg возможность обеспечить дальнейшее поступательное развитие в последующие годы, основываясь на 30-летнем опыте работы", - отметил управляющий партнёр Kohlberg Сэм Фридер.

Kohlberg - ведущая частная инвесткомпания, специализирующаяся на инвестировании на рынке среднего бизнеса. За 30 лет работы группа реализовала свыше 70 инвестиций в платформы и осуществила более 160 приобретений активов путём слияния, общая сумма сделок при этом превысила $15 млрд.


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