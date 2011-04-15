В Госдуму внесён законопроект о регулировании правоотношений в "цифровой экономике"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников выступили с законодательной инициативой закрепления в Гражданском кодексе базовых положений, позволяющих регулировать правоотношения в "цифровой экономике". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Проект федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации" создаёт условия для исполнения сделок в цифровой среде и обеспечивает защиту гражданам и юридическим лицам по таким сделкам.



Законопроектом предлагается ввести понятие "цифровое право", под которым предлагается понимать совокупность электронных данных (цифровой код, обозначение), удостоверяющих права объекты гражданских прав: вещи, имущество, результаты работ, оказание услуг и исключительные права. Создание цифровых прав, сфера их использования и особенности оборота будут определяться отдельными законами, разрабатываемыми с участием Банка России, Минфина и Минэкономразвития.



Также предлагается ввести понятие "цифровые деньги" ("криптовалюта") и закрепляется главное правило, что законным средством платежа они не являются. В перспективе цифровые деньги смогут использоваться в качестве платёжного средства, но только в случаях и на условиях, которые будут устанавливаться в законодательстве.



Как пояснил П.Крашенинников, для описания того, как будет осуществляться оборот цифровых денег, согласно законопроекту, правила о цифровых правах будут применяться к цифровым деньгам, то есть "в информационной системе должны существовать записи об обладателях цифровых денег, и с помощью записи должен фиксироваться момент перехода цифровых денег от одного лица к другому".



Законопроектом устанавливается, что выражение лицом своей воли с помощью электронных или других технических средств будет приравнено к простой письменной форме сделки. Для исполнения сделок с цифровыми правами предлагается ввести правило, что факт совершенного компьютерной программой исполнения сделки не оспаривается. "Это будет действовать во всех случаях, за исключением вмешательства в действие программы. Так, после идентификации пользователей в системе дальнейшее их поведение подчиняется алгоритму компьютерной программы, организующей сеть. Лицо, "покупающее" тот или иной виртуальный объект (цифровое право), получит его автоматически при наступлении указанных в пользовательском соглашении обстоятельств. К примеру, некое лицо является обладателем цифрового права на бокс с алмазами, имеющий индивидуализирующий его номер и хранящийся у профессионального хранителя", - прокомментировал П.Крашенинников.



Законопроектом регулируется сбор и обработка значительных массивов обезличенной информации ("big data"), для чего в Гражданский кодекс вводится конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации, расширяется понятие базы данных , а также закрепляется, что согласно интересам сторон сделки, договором может предусматриваться обязанность не совершать действия, в результате которых передаваемая информация может быть раскрыта третьим лицам.



Положения законопроекта предлагается ввести в действие без правил об обратной силе.



Принятие законопроекта, как обмечают авторы в пояснительной записке, "позволит не только закрепить отправные гражданско-правовые нормы для регулирования оборота цифровых прав и цифровых денег, для совершения и исполнения сделок в так называемой цифровой среде, но и позволит решить целый ряд других задач". В частности, будет обеспечена судебная защита прав обладателей от злоупотреблений, будут устранены условия для легализации полученных преступным путем доходов и финансирования терроризма. Более того, включение цифровых прав в число объектов гражданских прав создаст правовую основу для построения системы норм о налогообложении таких объектов или деятельности по их созданию и обороту.



"AK&M" от 26.03.2018