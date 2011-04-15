Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила изменения в законодательство по внедрению обязательного аудита обоснования инвестиций проектов с госучастием

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила разработанные Минстроем России изменения в законодательство, направленные на внедрение обязательного технологического и ценового аудита (ТЦА) обоснования инвестиций проектов с государственным участием. Об этом говорится в сообщении Минстроя.



Законопроектом вводится механизм оценки экономической эффективности проектов на более ранних стадиях, до разработки проектно-сметной документации. Требования к составу и содержанию обоснования инвестиций устанавливаются Правительством РФ. В состав включаются сведения об основных архитектурных, технологических, конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решениях, а также обоснование предполагаемой предельной стоимости строительства или реконструкции объекта.



Также законопроектом уточняются требования к заданию на архитектурно-строительное проектирование.



Все отраженные в обосновании инвестиций решения будут оцениваться на предмет их экономической эффективности и соответствия современному уровню развития техники и технологий. В заключении ТЦА должны содержаться экспертная оценка и выводы о возможности оптимизации выбранных решений, основного технологического оборудования, а также планируемых к применению строительных материалов, сокращения сроков и стоимости строительства в целом и отдельных его этапов. По результатам будет приниматься решение о целесообразности строительства объекта.



Материалы обоснования инвестиций и результаты его аудита будут размещены в единой базе, на основе которой создается электронный портал для общественного обсуждения указанных материалов.



Обоснование инвестиций, задание на проектирование, результаты технологического и ценового аудита обоснования инвестиций объектов капстроительства являются обязательными документами при принятии решений о строительстве объекта.





"AK&M" от 26.03.2018