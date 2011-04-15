Роснефть разработала уникальную технологию получения низкозастывающих основ масел

Специалисты ООО "РН-ЦИР" разработали технологию получения низкозастывающих основ масел с использованием высокоэффективной каталитической системы на основе благородных металлов. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Низкозастывающая основа масел используется для получения ассортимента арктических смазочных материалов - гидравлических и моторных масел, а также пластичных смазок, не уступающих импортным аналогам.



Изобретённая в "РН-ЦИР" каталитическая система позволяет повысить выход целевых продуктов до 85% и обеспечить температуру застывания основы ниже минус 60°С, что весьма актуально в условиях Арктики и Крайнего Севера. Для сравнения - выход продукта в системах предыдущего поколения с никелевым катализатором составлял 55%, а температура застывания основы не превышал минус 45°С.



Уникальность нового катализатора состоит в том, что на нём, меняя температуру и давление, можно вырабатывать как трансформаторное масло, так и низкозастывающую основу. Строительства специальной установки для этого не требуется, достаточно модернизировать существующую.



Низкозастывающую основу для арктических смазочных материалов в объеме до 15 тыс. тонн в год планируется выпускать после модернизации существующего производства завода масел на АО "Ангарская нефтехимическая компания" (дочернее предприятие Роснефти), что позволит в значительном объёме осуществить импортозамещение смазочных материалов данного типа. Аналогичных производств в России не имеется.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 26.03.2018