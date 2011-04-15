Предпринимательская уверенность в РФ увеличилась в добыче и обработке

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в марте 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысился в добывающих производствах с минус 2% до 2%, в обрабатывающих производствах - с минус 5% до минус 2%, понизился - в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с 3% до минус 6%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



На величину индекса предпринимательской уверенности значительное влияние оказывает сезонный характер производства.



По оценкам руководителей организаций добывающих и обрабатывающих производств, в марте 2018 года баланс оценок респондентами спроса продукции (портфеля заказов) в добывающих производствах составил минус 19%, в обрабатывающих производствах - 36%, в декабре 2017 года соответственно - минус 19% и минус 31%.



В среде опрошенных руководителей в марте 2018 года число оптимистически настроенных на рост производства в течение ближайших 3 месяцев превышает число ожидающих снижения выпуска продукции в добыче полезных ископаемых на 18 процентных пунктов, в обрабатывающих производствах - на 27 процентных пунктов.



"AK&M" от 26.03.2018