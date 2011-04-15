ЦБ установил факт манипулирования облигациями на торгах Московской биржи

Банк России установил факты манипулирования А.Гришиным и Д.Гришиным рынками ряда облигаций в период с 21 января 2016 года по 12 февраля 2016 года на торгах Московской биржи. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



В ходе проверки установлено, что А.Гришин и Д.Гришин совершали серии сделок между собой в режиме основных торгов Московской биржи на основании безадресных встречных заявок, преимущественно имеющих идентичные значения параметров цены и объема и подававшихся с минимальной разницей во времени. Указанное торговое поведение свидетельствует о предварительном соглашении между А.Гришиным и Д.Гришиным.



Совершенные сделки с облигациями ООО "ДелоПортс" серии 01, облигациями ООО "Кузбассэнерго-Финанс" серии 02, облигациями АО "ПКТ" серии 01, биржевыми облигациями ООО "РСГ-Финанс" серии БО-01, биржевыми облигациями ПАО "Корпорация "Иркут" серии БО-04, государственными облигациями Смоленской области 2013 года привели к существенным отклонениям параметров торгов облигациями, сообщает Банк России.





"AK&M" от 26.03.2018