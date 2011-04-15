Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 марта 2018 года



ЛЕКАРСТВА ПРЯЧУТ ОТ БОЛЬНЫХ И НЕЗДОРОВЫХ

УЧАСТНИКИ ФАРМРЫНКА СОМНЕВАЮТСЯ В НОВЫХ СПОСОБАХ ИХ ПРОДАЖИ



Пациенты заинтересованы в расширении доступа к лекарствам через интернет и торговые сети, но бесконтрольное потребление препаратов является проблемой. Решением, по мнению части участников рынка, может стать ужесточение контроля их потребления - или введение лекарственного страхования. Часть игроков фармрынка, впрочем, выступает за полный запрет новых способов продаж лекарств.





ГЛОНАСС НАСТРАИВАЕТСЯ НА "УМНЫЙ ГОРОД"

БЕЛЫЙ ДОМ ЗАДУМАЛСЯ НАД ОБЪЕДИНЕНИЕМ СИСТЕМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО РЕАГИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ





Как стало известно "Ъ", АО ГЛОНАСС может получить функции федерального оператора: соответствующее поручение вице-премьер Дмитрий Рогозин дал по итогам совещания в правительстве. Ведомства должны рассмотреть возможность объединения аппаратных комплексов ЭРА-ГЛОНАСС, call-центра 112 и системы "Безопасный город", чтобы впоследствии образовать единую систему "Умный город". И. о. гендиректора АО ГЛОНАСС Аркадий Заикин заявил "Ъ", что для решения этой задачи необходимо обеспечить "единство управления" и учитывать "региональную специфику".





ПО СТАРЫМ ЗАЙМАМ СПИШУТ ПРОЦЕНТЫ

ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАЩИТИЛ ДОЛЖНИКОВ ОТ ПЛАТЕЖЕЙ



Верховный суд встал на защиту заемщиков микрофинансовых организаций (МФО), бравших займы до 2016 года, когда сумма предельной задолженности по займам была ограничена законом. Суд определил, что МФО не должны начислять заемщикам проценты, указанные в договоре, после окончания срока займа. До введения законодательных ограничений микрофинансисты нередко годами начисляли проценты по коротким займам, увеличивая сумму долга в десятки раз. Взыскание многих таких долгов происходит сейчас.





СНОС САМОСТРОЯ ДОШЕЛ ДО СТРАСБУРГА

ЕСПЧ КОММУНИЦИРОВАЛ ЖАЛОБЫ БЫВШИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ



Как стало известно "Ъ", Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал первое дело о сносе в Москве коммерческой недвижимости, которую столичные власти признали самостроем и снесли без суда и справедливой, по мнению заявителей, компенсации. Правительству РФ предложено до 29 июня ответить на вопросы о нарушении прав кооператива "Нептун Сервис", ООО "Ориент Вектор" и ООО "Созидание", победа которых в Страсбурге может обойтись казне в миллиарды рублей. Компенсации предусмотрены и буксующими в Госдуме поправками к Гражданскому кодеку о самовольных постройках, рассмотрение которых может ускорить новое дело ЕСПЧ.





ПОЖАРАМ ВЫБИРАЮТ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

ЧТО ДЕЛАЮТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ В ТЦ "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"





Полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло заявил, что кемеровский губернатор Аман Тулеев с близкими погибших в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" встретится позже, поскольку сейчас "острой необходимости такой встречи нет". В Совете федерации и Госдуме выступили со стандартными после масштабных трагедий предложениями - ужесточить проверки и законодательство. О санкциях в отношении чиновников упомянул только лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.





ЕВРОРЕЗЕРВЫ

МВФ ПРЕДЛАГАЕТ ЕВРОЗОНЕ СОЗДАТЬ СОБСТВЕННЫЙ СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД



Международный валютный фонд (МВФ) открыл официальную экспертную дискуссию о необходимости создания в зоне евро "центрального налогового стабилизационного механизма" - стабфонда еврозоны. На его формирование, по расчетам МВФ, нужно отчислять 0,35% ВВП стран зоны евро в год, он может быть альтернативой идее бюджета еврозоны, формируемого из налогов стран ЕС в Европейском валютном союзе.





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"AK&M" от 27.03.2018